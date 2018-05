Portrait d'Eva Zaïcik, 2e lauréate

Portrait et interview réalisés par Céline Korvorst.

Plus tard, c'est en chantant la Passion selon Saint Mathieu qu'elle a eu la révélation de sa vocation pour le chant. Etre au centre de ce son qui était produit plein de gens, en harmonie, lui a fait réaliser que la voix est vraiment le miroir de l'âme.

D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Eva Zaïcik a toujours aimé chanter. Elle s'est revue sur une vidéo où à l'âge de 2 ans, elle tenait le micro et chantait devant tout le monde, pour un spectacle d'un club d'enfants.

Une chanson qui lui tient à coeur

Et c'est un extrait de la comédie musicale "Emilie Jolie", un souvenir d'enfance, et d'un CD qu'elle écoutait en boucle.. voici le hérisson et toutes les voix d'Emilie Jolie..