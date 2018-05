Marianne Croux, 6e lauréate du Concours Reine Elisabeth 2018

Soprano, Marianne Croux est née à Senlis, en France en 1991, mais elle a grandi en Belgique, près de Marche-en-Famenne.

Après avoir commencé ses études musicales par le violon et le piano, Marianne Croux est admise en 2009 à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur, puis au Conservatoire de Paris (CNSM) en 2012, dans la classe de chant de Chantal Mathias. En 2015, lors d’un échange avec la Manhattan School of Music, elle travaille avec Mignon Dunn. Elle se perfectionne également auprès d’Anne Le Bozec, Margreet Honig, Regina Werner, Janina Baechle, Kenneth Weiss, Jeff Cohen et Olivier Reboul. En 2009, elle obtient le 1er prix au concours Dexia Classics et chante avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie à la Monnaie (Bruxelles). Parallèlement aux divers rôles qu’elle a interprétés à l’opéra, elle aborde la musique sacrée sous la direction de chefs tels que David Reiland, Raphaël Pichon et Emmanuelle Haïm. En septembre 2017, elle intègre l’Académie de l’Opéra national de Paris. (source CMIREB)

Elle est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Elle sera la dernière finaliste à présenter son programme devant le jury et le public de Bozar, en Finale, le 12 mai.