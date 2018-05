Héloïse Mas, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Mezzo-soprano, Héloïse Mas est née en France en 1988.

Après avoir étudié le piano et l’orgue, Héloïse Mas intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon où elle obtient son Master en chant en 2015. Elle fait ses débuts à l’Opéra national de Lyon en 2013, et participe à l’enregistrement de l’album de Joyce DiDonato, Stella di Napoli. La même année, Héloïse Mas obtient, au Concours International de chant de Marmande, le Premier Prix Voix de Femme dans la catégorie Opéra, ainsi que le prix de l’O.F.Q.J. (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) pour le “Meilleur Interprète Français” catégorie Opéra. Choisie par l’Adami comme “Révélations Talents Classiques 2014”, elle participe au festival Pablo Casals de Prades, et fait partie du concert des Révélations aux Chorégies d’Orange en 2015. Elle fait ses débuts londoniens la même année lors du Concert pour le Jour de l’Europe, à St John’s Smith Square.

Elle est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Elle présentera son programme en Finale, le 11 mai à Bozar.