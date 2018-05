Germán Enrique Alcántara, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Et en 2016, il remporte le premier prix du Concours Lyrique International Ad Alta Voce et le prix Artifex Proarts au IV Concurso de Zarzuela de Valleseco.

Il a fait ses études à l'Ecole de musique, et à l'Université de Misiones, puis il a poursuivi sa formation de chanteur à l'Université de Cuyo-Mendoza, avant de partir en France à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, et enfin en Espagne à l'Ecole de musique de la Reine Sofia.

Revoir sa prestation en demi-finale

RICHARD STRAUSS Heimliche Aufforderung [VIER LIEDER OP. 27 – JOHN HENRY MACKAY]

GABRIEL FAURÉ Les Berceaux op. 23/1 [RENÉ-FRANÇOIS SULLY-PRUDHOMME]

ERICH KORNGOLD Come away death [SONGS OF THE CLOWN OP. 29 – WILLIAM SHAKESPEARE]

RICHARD WAGNER Wie Todesahnung – O, du mein holder Abendstern [WOLFRAM – TANNHÄUSER]

MIQUEL ORTEGA Romance de la luna, luna [FEDERICO GARCÍA LORCA]