Eva Zaïcik, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Mezzo-soprano, Eva Zaïcik est née en France en 1987.

Élue “Révélation lyrique” des Victoires de la Musique Classique 2018, 3e Prix du prestigieux concours Voix Nouvelles 2018, la mezzo-soprano Eva Zaïcik a obtenu son Master de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2016, dans la classe d’Elène Golgevit. La même année, elle est nommée “Révélation lyrique” de l’Adami. En 2016‑2017, elle s’est produite sur la scène des opéras de Rouen, Versailles et Dijon ; elle a également fait ses débuts au Royal Albert Hall de Londres lors des BBC Proms avec l’Ensemble Pygmalion. Cette année, elle chante avec les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Vincent Dumestre et elle enregistre avec Justin Taylor et son Consort pour le label Alpha. Eva Zaïcik a participé à la 8e édition du “Jardin des Voix” des Arts Florissants de William Christie, avec lequel elle est partie en tournée mondiale cette saison.

pour consulter le site officiel d'Eva Zaïcik

Elle est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Elle présentera son programme en Finale, le 11 mai à Bozar.