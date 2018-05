Danylo Matviienko, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Baryton, Danylo Matviienko est né en 1990, en Ukraine.

Il a fait ses études musicales à l’Académie de musique de Donetsk et à l’Académie nationale de musique d’Ukraine. Il est également titulaire d’une maîtrise en mathématiques de l’Université nationale de Donetsk. Membre de l’Academia Operowa du Théâtre national de Pologne à Varsovie, il étudie avec Eytan Pessen et participe régulièrement aux masterclasses de Matthias Rexroth, Izabella Klosinska et Neil Shicoff. Il a obtenu le 2e prix au Concours international de chant Antonina Campi à Lublin. À l’opéra, il s’est produit au Kyiv National Operetta Theatre et à l’Opéra Studio de Kiev. En tant que soliste, il a notamment interprété les oeuvres de Bach à l’Opéra du Donbass, et le Messie de Haendel et la Création de Haydn avec l’Orchestre symphonique et le Choeur de Kiev. Danylo Matviienko est en résidence à l’Académie de l’Opéra national de Paris depuis septembre 2017.

Il est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Il présentera son programme en Finale, le 10 mai à Bozar.