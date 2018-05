Charlotte Wajnberg, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Soprano, Charlotte Wajnberg est né en Belgique en 1990.

La soprano belge Charlotte Wajnberg obtient son Master avec grande distinction dans la classe d’Anne Cambier au Conservatoire Royal d’Anvers en 2013. Elle a suivi des masterclasses avec Christianne Stotijn, Ann Murray, Roger Vignoles, Sergei Leiferkus, Joseph Breinl, Jard Van Nes et Juliane Banse. En 2011, elle fait ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie, sous la direction d’Alain Altinoglu. Elle travaille avec des orchestres et ensembles réputés comme l’Orchestre Symphonique de la Monnaie, le Südwestdeutsches Kammerochester Pforzheim, le Sint-Paulus Sinfonietta, le Mannheimer Hofkapelle, et le Terra Nova Collective, avec lequel elle a chanté à l’occasion de Klara in deSingel 2018. Charlotte Wajnberg a remporté le Premier Prix au Concours Dexia Classics et le prix du public au Prix Jacques Dôme, et a été finaliste au concours Voix Nouvelles en Belgique. (source CMIREB)

Elle est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Elle présentera son programme en Finale, le 12 mai à Bozar.