Rabban Bar Sauma, l'autre Marco Polo oublié de l'histoire

Aujourd’hui, le marchand et explorateur vénitien Marco Polo est inscrit dans les pages de l’Histoire pour avoir ouvert l’Europe sur l’Extrême Orient au XIIIe siècle. Saviez-vous qu'à la même époque, un moine chrétien nestorien*, Rabban Bar Sauma empruntait le chemin inverse, sans pour autant figurer aujourd'hui dans les livres d'Histoire ?

Qui est Rabban Bar Sauma ?

Au début du XIIIe siècle, l’empire Monghol de Gengis Khan recouvre la totalité de la Mongolie actuelle, la Chine, le nord de l’Inde et tout le Moyen-Orient jusqu’aux portes de l’Europe.

Avec un nom syriaque, Rabban Bar Sauma est issu d’une tribu turco-mongole, celle des 'öngüt', installée à proximité de la Grande Muraille. Né dans l’actuel Pékin vers 1225, il devint prêtre de la ville. Plus tard, il renonce à son mariage pour mener une vie de moine nestorien et pratiquer un ascétisme sévère. Reclus dans une grotte au milieu de la montagne, Rabban Bar Sauma est rejoint par son élève, Markos ou Markus, 20 ans plus jeune que lui.