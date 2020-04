Lisa Kudrow ("Friends") et Steve Carell se partageront l'écran dans "Space Force"

Lisa Kudrow, popularisée grâce à son rôle de l’excentrique Phoebe dans la série à succès "Friends", est la dernière personnalité en date à rejoindre la distribution d’une nouvelle série, "Space Force", annonce le Hollywood Reporter.

"Space Force" continue de se constituer un casting cinq étoiles. Après John Malkovich ("Les Liaisons dangereuses", "Burn After Reading") et Ben Schwartz ("Parks and Recreation"), c’est au tour de Lisa Kudrow d’intégrer la série.

"Space Force" a été créée par Steve Carell et Greg Daniels, qui ont travaillé ensemble sur la version américaine de la série "The Office". Composée de dix épisodes, la réalisation de la série sera également confiée pour 2 épisodes supplémentaires à Paul King ("Paddington"), en plus du pilote.

De quoi ça parlera ?

L’intrigue raconte l’histoire de personnes de retour sur Terre, chargées de créer une sixième branche de l’armée des Etats-Unis qui sera spécialisée dans l’espace.

L’annonce de cette série a été faite en janvier 2019, quelques mois après que Donald Trump a déclaré vouloir mettre en place une armée de l’espace.

Lisa Kudrow interprétera Maggie Naird, la femme d’un pilote de l’armée de l’air nommé Gen, dont le rôle est confié à Steve Carell. Pendant vingt ans, Maggie a su se mettre en retrait au profit de la carrière de son mari. Mais lorsqu’il décide de relever le plus gros défi de sa vie, elle choisit de prendre une autre direction… To be continued !