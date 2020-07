La romancière britannique Hilary Mantel obtient un 2e Man Booker Prize

La romancière britannique Hilary Mantel a obtenu mardi pour la deuxième fois le Man Booker Prize, devenant ainsi la première femme et le premier auteur britannique à remporter deux fois ce prix littéraire prestigieux.

Hilary Mantel, 60 ans, a été couronnée pour le deuxième tome de sa trilogie consacrée à Thomas Cromwell, "Bring up the Bodies". Elle avait remporté le Man Booker Prize 2009 avec son premier tome sur le conseiller du roi Henri VIII, "Wolf Hall".

"Eh bien, je ne sais pas... Vous attendez pendant 20 ans d'avoir un Booker Prize et deux vous tombent dessus d'un coup", a déclaré la romancière en recevant le prix lors d'une cérémonie au Guildhall de Londres.

Hilary Mantel a estimé que l'attribution du prix était "un acte de foi et un vote de confiance". "Je sais combien je suis chanceuse et privilégiée de me trouver ici ce soir", a-t-elle dit.

"Maintenant, j'ai quelque chose de très difficile à faire, c'est de partir et d'écrire le troisième tome de la trilogie", a-t-elle plaisanté.

"Je vous assure que je ne m'attends pas à me trouver encore une fois ici", a-t-elle ajouté.

Belga