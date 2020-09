La cueillette des nénuphars sur le delta du Mékong immortalisée dans une magnifique série de photos

Le photographe Trung Huy Pham s’est rendu au delta du Mékong pour immortaliser le ramassage des fleurs de lys et de nénuphars par les fermiers de la région.

Chaque année, de septembre à novembre, les mêmes gestes se répètent sur le delta du Mékong au Vietnam. Lors de la saison des inondations, les fermiers de la région ramassent délicatement les fleurs colorées de nénuphars qui fleurissent en masse sur les rivières, canaux et étangs, pour le plus grand plaisir des photographes. C’est le cas de Trung Huy Pham, qui a immortalisé cet instant précieux dans une époustouflante série de photos très poétique.

Les femmes portent de jolis chapeaux traditionnels et des blouses colorées, elles sont occupés à ramasser ces fleurs aux longues tiges en partie immergées dans l’eau des rizières. Leurs gestes sont précis et traditionnels, l’instant est précieux. Par les mouvements de cueillettes, les tiges sont emportées et tournent sur elles-mêmes, formant une sorte de "S" autour des paysans. Trung Huy Pham a travaillé avec un drone pour nous proposer des vues du ciel de ce moment magique. Prendre de la hauteur pour mieux observer la beauté et la précision du travail de ces cueilleuses de fleurs.

Nous vous invitons à consulter le compte Instagram du photographe pour découvrir d’autres photos de son travail au Vietnam. Vous y découvrirez des vues de rizières et de montagnes à couper le souffle. Son travail au drone notamment, est absolument remarquable.