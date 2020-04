Covid-19 : y-a-t-il encore des sorties musicales ? Wallonie-Bruxelles Musiques les rassemble dans une playlist mensuelle

L’agence WBM présentera chaque mois un état de l’actualité musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles via une playlist Spotify. Une sélection proposée par plusieurs ambassadeur.drice.s belges travaillant au sein de l’industrie musicale et dont nous pouvons tous et toutes bénéficier aujourd'hui !

Rap, rock, jazz, électro, indie pop ou fusion des genres jazz-rock-électronique, ces playlists intitulées Belgian Curated Highlights témoignent de l'extraordinaire diversité de nos talents. De Hamza et Damso au nouveau single des indémodables Aksak Maboul en passant par le jazz de Pauline Leblond et son Double Quartet, l'électro nerveux de Monolithe Noir et la pop minimaliste de Sages comme des Sauvages... laissez-vous emmener dans les sentiers musicaux de Wallonie et de Bruxelles.

Et pour confiner toute la journée en musique avec de l'inattendu et de l'inentendu, écoutez Jam, la nouvelle radio 100% musique, 100% alternative de la RTBF. Sur le web et en Dab+.