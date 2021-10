Corée du Sud : à la conquête du monde

Difficile d’être passé à côté de la série phénomène Squid Game. La production sud-coréenne bat tous les records de lancement sur une plateforme de streaming. L’influence croissante de la culture sud-coréenne sur la scène mondiale n’est plus à démontrer avec des groupes de K-Pop comme BTS pulvérisant tous les records de téléchargements dans le monde ou encore le film Parasite qui a remporté quatre Oscars dont celui du meilleur film.

Vous avez dit "soft power"?

C’est en 1990 que le concept de "soft power" est élaboré par Joseph Nye, professeur américain de Relations Internationales. Il le définit comme une manière pour les politiques d’arriver à leurs fins grâce à des moyens pacifiques. Alors que "hard power" fait appel à des moyens coercitifs, comme des menaces ou encore l’usage de la force pour influencer et orienter les relations internationales, le "soft power", quant à lui, utilise des outils plus subtils et pacifiques. L’utilisation de l’un ou de l’autre n’est pas pour autant exclusive. Un État sera d’autant plus puissant s’il parvient à combiner "soft" et "hard power" efficacement.

Concrètement, le "soft power" d’un pays découle généralement de son image, de sa réputation, de l’attractivité de sa culture, de son mode de vie, de ses valeurs et idéologies ou encore de ses politiques internationales (diplomatie, aide économique, alliance…).

Corée du Nord vs. Corée du Sud

Si la Corée du Nord se place toujours derrière les États-Unis et la Corée du Sud en termes de puissance militaire et économique, son armement nucléaire constitue une menace non négligeable pour les autres pays. Comprenez donc que le pouvoir d’influence de la Corée du Nord repose avant tout sur une stratégie de "hard power".

La Corée du Sud, quant à elle, tend à utiliser davantage de méthodes de "soft power" dans ses relations internationales. Surtout quand il s’agit de négocier pour mettre fin à la crise nucléaire nord-coréenne.

Mais l’usage du "soft power" ne se limite pas au contexte de discussions politiques. Par exemple, la Corée du Sud a déjà fait appel à des stratégies de "soft power" dans les domaines sportifs et culturels avec l’objectif d’amener la Corée du Nord à coopérer dans des domaines non politiques pour ensuite étendre cette coopération au monde politique. C’est ainsi que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont participé aux Jeux Olympiques de Pyeong-Chang en 2018 comme une seule et même équipe.

Si jusqu’à présent on parle de "soft power" comme un outil d’influence entre gouvernements, les méthodes de " puissance douce " peuvent aussi servir à séduire la société. La Corée du Sud cherche par exemple à promouvoir sa supériorité économique et culturelle auprès des citoyens nord-coréens afin de provoquer un changement interne dans le pays. La diffusion d’éléments issus de la culture sud-coréenne tels que les dramas (séries télévisées de plusieurs épisodes) et la musique ne plaît pas du tout au gouvernement nord-coréen qui n’hésite pas à réprimer les personnes surprises en train d’apprécier cette culture.

BTS au service de la Corée du Sud

Le lundi 20 septembre, à la veille de la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le célèbre groupe de K-pop (abréviation pour Korean Pop) BTS a pris la parole aux Nations Unies, à New York. Désignés comme "envoyés présidentiels spéciaux pour les générations et la culture futures", les sept membres du boys band accompagnaient le président sud-coréen Moon Jae-in. Ils ont été invités à la tribune de l’ONU où ils ont, pendant près de sept minutes, plaidé un discours à la tribune de l’ONU pour le développement durable. Le groupe a également tenu à féliciter la résilience des jeunes durant la pandémie. Une version du clip de leur titre "Permission to Dance" tournée dans les locaux du siège de l’ONU a ensuite été diffusée et compte aujourd’hui plus de 31 millions de vues devenant ainsi la vidéo le plus regardée de la chaîne des Nations Unies.

En 2018, le groupe de K-Pop avait déjà pris la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir la campagne "Generation Unlimited " de l’UNICEF visant à améliorer les perspectives d’apprentissage et d’emploi des jeunes.

La popularité d’un groupe de K-pop tel que BTS est telle sur la scène culturelle mondiale qu’elle ne peut pas être négligée par le soft power sud-coréen. En 2019, Moon Jae-in avait d’ailleurs félicité le groupe pour leur succès et la diffusion de la culture coréenne qu’il entraîne. Les sept membres du groupe sont également les ambassadeurs de la ville de Séoul.

Le succès mondial du groupe a permis à de nombreux artistes sud-coréens et asiatiques de se frayer un chemin sur la scène universelle. Et c’est ainsi que BTS a grandement participé à la popularisation de la culture sud-coréenne dans le monde entier. Pour autant, BTS n’est pas le premier groupe sud-coréen à atteindre un tel succès à travers le monde. Souvenez-vous de Psy et son Gangnam Style qui avait brisé tous les records sur YouTube.

En 2018, Jenna Gibson, experte en K-Pop et doctorante au Département de Sciences Politiques de l’Université de Chicago dans le sous-domaine des Relations Internationales, affirmait que la K-pop était l’ultime outil de "soft power" du gouvernement sud-coréen. Et il est vrai, que la K-pop a fortement doré l’image de la Corée du Sud tout en suscitant un intérêt pour sa culture de façon plus globale. À titre d’exemple, l’engouement autour de la culture coréenne aurait engendré une importante augmentation du nombre d’étudiants internationaux dans le pays avec un record de 160.165 étudiants en 2019.

Aux origines du Hallyu : la vague coréenne

Le phénomène de la vague coréenne est apparu dans les années 90 et s’est principalement développé après la crise financière asiatique de 1997. Pour échapper à la mauvaise ambiance de la crise, la population a tendance à se tourner vers une culture populaire. Les dramas coréens parviennent alors à se frayer un chemin hors des frontières pour se répandre d’abord en Chine, avant de rayonner dans l’ensemble du continent asiatique.

Cependant, c’est en Chine (1999) que le terme "hallyu" a été utilisé pour la première fois par un journaliste. Le journaliste cherchait alors à dénoncer la diffusion de la culture sud-coréenne auprès des jeunes chinois.

Depuis, la diffusion de cette culture n’a cessé de croître et le terme désigne l’engouement pour la culture sud-coréenne à travers le monde. Hallyu recouvre de nombreux domaines culturels comme la musique, la cuisine, la littérature, la langue ou encore le mode de vie.

Mais la plus grande partie des fans de culture coréenne reste quand même constituée de fans de K-pop. En 2017, on estimait le nombre de personnes adhérant à des organisations liées au hallyu à 73 millions, et elles sont présentes sur toute la planète !

Nadiro, notre animateur Shinyūsū (capsules vidéos dédiées aux cultures asiatiques) en parle dans " Le débat des Décodeurs " de ce vendredi 15 octobre 2021.