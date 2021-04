Avis aux artistes : le "Prix de la Commission des Arts de Wallonie" est de retour !

Avis aux artistes wallons de moins de 40 ans : la Commission des Arts de Wallonie est de retour avec son prix triennal !

Tous les trois ans, la Commission des Arts de Wallonie organise un prix, dont le but est de promouvoir l’expression artistique contemporaine et ses relations avec le public.

La première édition a eu lieu en 2015 au MiLL (Musée Ianchelevici de La Louvière) et a été remportée par Mon Colonel & Spit (Eric Bassleer et Thomas Stiernon). La deuxième édition a eu lieu en 2018 aux Abattoirs de Bomel / Centre culturel de à Namur et a été remportée par Maëlle Dufour.

A chaque édition, le lauréat reçoit un prix de 5000€, une somme destinée à aider l’artiste dans son projet artistique. Une nouvelle édition du prix qui ne pouvait pas tomber mieux pour donner un coup de pouce aux artistes wallons qui souffrent de la pandémie.

Date de limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2021

Pour votre information, le Prix est ouvert aux artistes de moins de quarante ans à la date du 31 décembre 2021. Il concerne l’ensemble des disciplines artistiques ressortissant des arts plastiques et les candidats doivent être nés ou domiciliés en Wallonie.

Voir le règlement et les conditions de participation ici !

Le prix sera décerné le 22 septembre 2021 lors du vernissage de l’exposition présentée aux Abattoirs de Bomel. L’exposition se tiendra du 23 septembre au 10 octobre 2021.