Zac Efron dans la peau du tueur en série Ted Bundy

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix - 04/04/2019 Une chronique des crimes commis par Ted Bundy selon le point de vue de Liz, sa petite-amie de longue date, qui refusa de croire la vérité pendant des années. Réalisé par Joe Berlinger, nommé aux Oscars, avec Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, Jeffrey Donovan, Angela Sarafyan, Dylan Baker, Brian Geraghty, Terry Kinney, Haley Joel Osment, James Hetfield, Grace Victoria Cox avec Jim Parsons et John Malkovich. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, sur Netflix le 3 mai 2019.