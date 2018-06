Youtube commande une série créée par Jordan Peele

Après Amazon, Jordan Peele débarque sur Youtube. Le service de streaming a commandé une série de science-fiction créée par le réalisateur de "Get Out" et Charlie Sanders. Baptisée "Weird City", la série se déroulera dans la métropole Weird, dans un future proche. Chaque épisode traitera de problèmes ayant un lien avec le présent. Des histoires qui ne pourront être racontées qu'à travers le prisme futuriste et comique.

Écrite par Charlie Sanders et Jordan Peele, la série sera produite par la société de ce dernier, Monkeypaw, aux côtés de Sonar Entertainment, Mosaic et Raskal Productions. Jose Molina ("Vampire Diaries") portera la casquette de showrunner tandis que Adam Bernsteinis ("Fargo") sera le réalisateur des deux premiers épisodes. La série comportera six épisodes qui seront diffusés sur la plateforme Youtube Premium en 2019.

"Avec Youtube, nous présentons une série comique menée par une histoire de science-fiction barrée qui tient place dans un monde semblable au nôtre mais juste un petit peu différent", a déclaré Jordan Peele.

Le cinéaste cumule les projets. Avec "Weird City", Jordan Peele rajoute un énième projet à son agenda déjà bien chargé. Producteur de la nouvelle comédie de TBS, "The Last O.G." avec Tracy Morgan, qui a décroché une deuxième saison, le réalisateur produira également "The Hunt", la prochaine série d'Amazon, qui suivra des chasseurs de nazis à la fin des années 1970 à New York.