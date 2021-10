Younghee, la coqueluche de la série "Squid Game" est installée dans la capitale sud-coréenne

Depuis quelques jours, une poupée de quatre mètres de haut et similaire à Younghee, la coqueluche de la série "Squid Game" est installée dans le Parc olympique de la capitale sud-coréenne. Sa présence attire de nombreux fans qui n’hésitent pas à se glisser dans la peau des personnages. Ainsi, certains curieux vêtus du fameux survêtement vert viennent revivre le premier épisode de la série en jouant à l’emblématique "un, deux, trois, soleil". D’autres, plus discrets, se contentent de prendre des photos et vidéos de la statue géante.

Selon les informations, il semblerait que la poupée habillée en orange et jaune restera installée jusqu’au 23 janvier. Cette attraction vient compléter le succès planétaire de la série coréenne créée par Hwang Dong-hyuk qui a déjà été regardée par plus de 142 millions de foyers à travers le monde. La série ne cesse de s’imposer sur les réseaux sociaux et influence également la mode. En effet, le show dystopique a remis au goût du jour les Vans ainsi que le jogging.

Malgré certaines critiques qui dénoncent la violence excessive de la série, il s’agit d’une réussite pour Netflix qui aurait gagné 4 millions d’abonnés supplémentaires grâce à sa diffusion. "Squid Game" est d’autant plus rentable que son budget de départ s’élevait à 21,4 millions soit 2,4 millions par épisode. Ainsi, la plateforme Netflix pourrait gagner 40 fois le montant qu’elle a dépensé pour acquérir la série.