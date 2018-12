"You're The Worst", "Brooklyn Nine-Nine", "Black Monday"... Les séries à ne pas manquer en janvier

Si les séries "Black Monday" et "Roswell, New Mexico" débarquent pour la première fois à la télévision, "You're The Worst" et "Unbreakable Kimmy Schmidt" signent la fin de leur histoire tandis que la série "Brooklyn Nine-Nine" continue son aventure sur une nouvelle chaîne de télévision. Voici cinq séries pour bien démarrer cette nouvelle année 2019.