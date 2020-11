Xavier Dolan va créer sa première série télévisée

Le cinéaste et comédien canadien Xavier Dolan va créer sa première série : La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, un thriller psychologique familial adapté d’une pièce québécoise.

La série comptera 5 épisodes et développera l’histoire d’une pièce éponyme du dramaturge québécois Michel Marc Bouchard, créée l’an dernier au Théâtre du Nouveau-Monde à Montréal.

Le casting de la série reprendra en grande partie celui de la pièce, rejoint par Xavier Dolan. Le réalisateur de Mommy a expliqué qu’il avait tout de suite eu envie d’adapter la pièce, qui explore des thèmes qui lui sont chers, après l’avoir vue en juin 2019.

Au-delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de repousser toujours plus mes limites