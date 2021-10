William Shatner, alias Capitaine Kirk a atterri avec la capsule de Blue Origin après un voyage de quelques minutes dans l'espace

La capsule de Blue Origin avec quatre passagers à bord, dont William Shatner qui a incarné le capitaine Kirk dans la série culte Star Trek, a atterri mercredi dans l'ouest du Texas après un voyage de quelques minutes dans l'espace.

L'acteur canadien est devenu à 90 ans la personne la plus âgée à atteindre l'ultime frontière, et a vécu dans l'espace "l'expérience la plus intense" de sa vie, selon l'AFP.

Ce que vous m'avez donné est l'expérience la plus intense que je puisse imaginer. Je suis tellement ému par ce qui vient de se passer. C'est extraordinaire !

a-t-il déclaré, en sortant de la capsule de Blue Origin.

Il s'agissait du deuxième vol habité de la fusée de l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos, qui entend s'imposer comme un acteur incontournable dans le secteur convoité du tourisme spatial.