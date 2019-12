Will Poulter quitte la série "Le Seigneur des Anneaux"

Selon Variety, Will Poulter, récemment vu dans le film d’horreur "Midsommar" d’Ari Aster, ne fera finalement pas partie de la série inspirée de l’univers du "Seigneur des Anneaux" créé par J. R. R. Tolkien. Il aurait dû incarner l’un des personnages principaux de la fiction.

Amazon va devoir remplacer l’une de ses têtes d’affiche de sa série basée sur "Le Seigneur des Anneaux". L’acteur britannique Will Poulter, vu dans plusieurs longs-métrages à succès comme "Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore", "Le Labyrinthe" ou encore "The Revenant", a dû se retirer du projet qu’il avait rejoint en septembre, à cause d’un emploi du temps trop chargé. Selon certaines sources, un accord n’avait jamais été conclu entre le comédien et le diffuseur, qui n’avait jamais officialisé son casting. Une recherche est en cours pour trouver celui qui succédera à Will Poulter et donnera la réplique à Joseph Mawle ("Game of Thrones"), Ema Horvath et Markella Kavenagh.

La série se déroulera au cours de la période du Deuxième Âge, lorsque les premiers Anneaux de Pouvoir furent forgés, au moment où le maléfique Sauron arriva au pouvoir. Elle se situera avant la trilogie principale consacrée à la quête du hobbit Frodo Bessac qui compte trois romans, "La Fraternité de l’Anneau", "Les Deux Tours" et "Le Retour du roi". L’histoire sera développée par J.D. Payne et Patrick McKay ("Star Trek 4", "Jungle Cruise"). J.A. Bayona ("Jurassic World : Fallen Kingdom") réalisera les deux premiers épisodes. Le tournage devrait avoir lieu en 2020 en Nouvelle-Zélande et comporter plusieurs saisons.