"Who is America ?" : Sacha Baron Cohen dévoile des premières images hallucinantes

Humoriste et comédien de talent, Sacha Baron Cohen signe son grand retour à la télévision avec une série satirique sur les Etats-Unis. Baptisée "Who Is America ?", les premières images du programme mettent en scène le personnage fictif d'Erran Morad, un colonel israélien pro-armes aux idées extrêmes. Des idées pourtant validées par Philip Van Cleave et Larry Pratt.

Dans une vidéo hallucinante, Sacha Baron Cohen livre les premières images de sa nouvelle série "Who Is America ?". Pour les besoins de son programme, le comédien britannique s'est grimé pour incarner le personnage fictif d'Erran Morad, un colonel israélien, expert anti-terrorisme. Dans cette première vidéo teaser qui dévoile ses premières interviews, Sacha Baron Cohen dénonce avec ironie la politique des armes à feu aux Etats-Unis à travers une caricature pro-armes.

Avec l'idée totalement incongrue de donner accès aux armes à des enfants de 4 à 16 ans afin d'éviter des tueries dans les écoles, Sacha Baron Cohen, dans la peau du Colonel Erran Morad, s'est entretenu avec Philip Van Cleave, un activiste pro-armes à feu. Le personnage fictif a même déclaré, plein de sarcasme, en parlant des militants anti-NRA : "Ils essaient d'empêcher des enfants de 4 ans d'avoir accès aux armes ? C'est quoi cette logique ?".

Dans cette interview, pourtant pleine d'ironie, le militant pro-arme a validé cette idée saugrenue et s'est même prêté au jeu en filmant une sorte de tutoriel à destination des enfants. Ce dernier explique aux enfants comment se servir des pistolets, uzi et mitraillettes, décorés avec des peluches à travers des séquences surréalistes. La suite de la vidéo continue de porter en dérision les idéaux des militants pro-armes à feu avec une interview de Larry Pratt, fondateur de "Gun Owners of America".

La série, créée et produite par Sacha Baron Cohen, comportera sept épisodes.