"When They See Us" : la nouvelle série de Netflix offre ses premières images

Ecrite et réalisée par Ava DuVernay, nommée aux Oscars, la nouvelle série de Netflix baptisée "When They See Us" sera disponible dès le 31 mai. La mini-série racontera en quatre partie la sombre affaire judiciaire des "Cinq de Central Park", cinq adolescents accusés à tort d'une agression sexuelle sur une joggeuse new-yorkaise.

Ava DuVernay débarque sur Netflix le 31 mai prochain avec sa mini-série. C'est la réalisatrice elle-même qui a partagé les premières images de sa prochaine série baptisée "When They See Us" sur son compte Twitter, accompagnées d'une légende bien trempée : "Ni racailles. Ni sauvages. Ni criminels. Ni même les Cinq de Central Park. Ils sont Korey, Antron, Raymonde, Yusel, Kevin. Il y a des millions de jeunes gens de couleur qui sont incriminés, jugés et accusés à vue d'oeil. Le 31 mai. Un film en quatre parties qui raconte ce qu'ils sont vraiment.

Dans un contexte résolument politique alors que les relations entre la police et la communauté afro-américaine sont encore sous tensions, "When They See Us" reviendra sur une sombre erreur judiciaire, surnommée "l'affaire des Cinq de Central Park", qui a secoué l'Amérique au printemps 1989. La série racontera comment cinq adolescents issus de minorités ethniques, aussi bien afro-américaines qu'hispaniques, ont servi de boucs émissaires suite à l'agression et au viol d'une jeune joggeuse dans le parc new-yorkais. Accusés injustement, ces jeunes garçons âgés de 14 à 16 ans, se sont vus infliger des peines allant de cinq à douze ans de prison ferme. Plus de dix ans après leur sentence, les cinq accusés ont été libérés en 2002 suite aux aveux du véritable coupable et aux preuves d'ADN prouvant qu'aucun d'entre eux n'était coupable.

A l'origine nommée "The Central Park Five", Netflix a préféré le titre de "When They See Us" afin de mettre l'accent sur ce qu'ont ressenti ces jeunes garçons à défaut du surnom "Les Cinq de Central Park" qui leur a été attribué suite à ces fausses accusations. La sortie de la mini-série, composée de quatre épisodes, coïncidera avec le trentième anniversaire de l'affaire. L'histoire suivra les jeunes garçons depuis leur premier interrogatoire jusqu'à leur action en justice contre la ville de New-York en 2014 suite à laquelle chacun d'entre eux s'est vu attribuer approximativement un million de dollars pour chaque année passée derrière les barreaux. Vera Farmiga, Felicity Huffman ou encore Joshua Jackson font entre autres partie du casting avec notamment Robert De Niro comme producteur exécutif.

"When They See Us" signe la deuxième collaboration entre Netflix et Ava DuVernay après le documentaire "Le 13e" qui revenait déjà sur les failles du système judiciaire américain à l'encontre des Afro-américains.