Westworld aura bien une quatrième saison

WESTWORLD SAISON1 – BANDE ANNONCE VOST FR - 2016 Avec Anthony Hopkins (Dr Robert Ford), Ed Harris (The Man in Black / L'homme en noir), James Marsden (Teddy Flood), Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy), Rodrigo Santoro (Hector Escaton), Jeffrey Wright (Bernard Low), Shannon Woodward (Elise King), Angela Sarafyan (Clementine Pennyfeather), Simon Quaterman (Lee Sizemore) Créée par : Lisa Joly & Jonathan Nolan Genre : Science Fiction, Western, Thriller Format : 60 mn Date de sortie HBO : 2 octobre 2016 Synopsis : Un parc d'attractions peuplé de robots propose aux visiteurs de se replonger dans plusieurs époques. Lancés dans l'ouest sauvage, deux amis se retrouvent plongés en plein cauchemar quand l'un des androïdes se détraque et les prend en chasse... The Guardian : "frapper aussi fort que Game of Thrones" The Telegraph : "un monde visionnaire complexe" et "beau à regarder" Collider : "comme Game of Thrones, Westworld est une histoire tentaculaire" et "joliment conçue" IGN : "Est-ce que la série est à la hauteur de ses promesses ? La réponse est un grand oui."