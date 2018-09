"Westworld" : Aaron Paul ("Breaking Bad") apparaîtra régulièrement dans la saison trois

Recrue de choix pour la série de HBO : le lauréat de trois Emmy Awards (sur quatre nominations) pour récompenser son interprétation de Jesse Pinkman dans la série télévisée "Breaking Bad" aura un rôle récurrent dans la troisième saison de "Westworld".

Les acteurs de "Breaking Bad" investissent "Westworld", la série de science-fiction qui se déroule dans un parc d'attraction du futur où les hôtes sont des androïdes. Après Giancarlo Esposito (Gustavo Fring) présent dans la saison deux, c'est au tour d'Aaron Paul d'être choisi par HBO. Son rôle est pour le moment gardé secret mais il risque d'être important, nous apprend le Hollywood Reporter. Paul est actuellement en train de tourner le drame d'Apple, "Are You Sleeping", avec Octavia Spencer et Lizzy Kaplan.

La série est basée sur un film du même nom réalisé par Michael Crichton et sorti en 1973. Jonathan Nolan et Lisa Joy ont adapté le long-métrage pour la télévision. Le dernier épisode de la saison deux fut diffusé le 24 juin dernier sur HBO en réunissant 1,56 millions de téléspectateurs américains. Si la saison suivante se prépare, aucune date de lancement n'a encore été annoncée par la chaîne.