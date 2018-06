Werner Herzog adapte à la TV "Fordlandia" de Greg Grandin

"Fordlandia : The Rise and Fall of Henry Ford's Forgotten Jungle City", le roman de Greg Grandin plébiscité par les professionnels de la littérature, va être adapté en une série télévisée par le réalisateur allemand Werner Herzog.

Le roman, publié en 2010 et finaliste du Prix Pulitzer, raconte l'histoire vraie d'Henry Ford, le célèbre industriel américain dans les années 1920, alors qu'il tente de recréer une ville typique américaine en plein coeur de l'Amazonie. Un projet qui s'est soldé par un véritable échec.

C'est l'Américain Christopher Wilkinson qui signera le scénario de cette adaptation. Ce dernier avait été nommé aux Oscars en 1996 pour le scénario de "Nixon" mais s'était incliné face à Christopher McQuarrie et son "Usual Suspects". Pour le moment, aucun détail concernant le nombre d'épisodes ou encore le titre définitif n'a été révélé.

"'Fortlandia' est une histoire vraie incroyable et nous sommes ravie de pouvoir travailler avec Werner [Herzog], l'un des réalisateurs les plus emblématiques, et Chris [Wilkinson], un scénariste de talent", a déclaré Ashok Amritraj, de Hyde Park Entertainment Group qui a acquis les droits d'adaptation. "L'histoire d'un magnat aux pouvoirs incontestables qui impose sa vision de l'Amérique sur le monde est plus que pertinent de nos jours", a-t-il poursuivi.

Connu pour avoir réaliser de nombreux documentaires, notamment "Grizzly Man" en 2005, Werner Herzog a récemment dévoilé les films "Queen of the Desert", avec Nicole Kidman, James Franco et Robert Pattinson (2015) et "Salt and Fire" l'année suivante, un thriller avec Michael Shannon.