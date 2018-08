"Watchmen" : HBO confirme avoir commandé la série

Après le cinéma ("Watchmen - Les Gardiens" de Zack Snyder en 2009), le roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibbons publié par DC Comics va également avoir sa version télévisée. Sa sortie est prévue pour 2019.

Damon Lindelof l'a annoncé ce vendredi. HBO lui a officiellement commandé la série "Watchmen" pour laquelle il est showrunner, producteur exécutif et scénariste.

Le casting complet a également été dévoilé : Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Ja-cob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith et Adelynn Spoon joueront dans cette fiction qui se situe à une époque où les super-héros sont considérés comme des hors la loi.

"Certains personnages seront nouveaux", a précisé Damon Lindelof. Et d'ajouter : "Nous revisiterons cent ans de super-héros costumés. Des risques seront pris".

En plus de "Watchmen", HBO planche sur d'autres séries dont "Euphoria" produite par Drake et "The Nevers" de Joss Whedon.