Warner Bros. prépare un reboot de "Alf"

Les reboots sont à la mode à Hollywood. Warners Bros. Television serait en plein développement d'un remake de la série culte "Alf", selon des informations confirmées par Variety. Pour le moment, le projet est aux premiers stades du processus d'un potentiel reboot sans qu'aucun scénariste y soit encore attaché.

La nouvelle histoire pourrait retrouver l'alien Alf en pleine zone 51 où il était gardé captif depuis la fin de la série. Le personnage se retrouverait alors de retour dans un monde moderne et observerait ces changements.

La sitcom "Alf" a été créée par Paul Fusco et Tom Patchett. L'histoire suivait la rencontre entre Gordon Shumway, dit Alf, un extraterrestre venu de la planète Melmac, et la famille Tanner. Après l'explosion de sa planète due à un holocauste nucléaire, le petit extraterrestre a atterri dans le garage d'une famille américaine de Los Angeles. Cette dernière, prise d'affection pour le petit être venu d'ailleurs, décide alors de le cacher et éviter qu'il ne devienne un cobaye. Pourtant Alf ne leur rend pas la tâche facile. Curieux des pratiques terriennes, il va à plusieurs reprises mettre sa nouvelle famille dans des situations compliquées comme lorsqu'il essaye de manger des chats, un met raffiné sur son ancienne planète.

La série, qui comptait des épisodes de 25 minutes, a été diffusée sur NBC de 1986 à 1990 aux Etats-Unis avant de débarquer en 1988 sur Antenne 2 en France. Un téléfilm a été réalisé en 1995, baptisé "Opération Alf", sans la famille Tanner. Le personnage de l'extraterrestre mangeur de chats est l'une des icônes de la pop culture et est apparu dans plusieurs séries telles que "The Big Bang Theory" ou encore "Mr. Robot".