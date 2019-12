Voici la liste complète des nominations en télévision aux Golden Globes 2020

La mini-série "Chernobyl", la série historique "The Crown", ainsi que la série dramatique "Unbelievable" dominent les nominations de cette 77e cérémonie des Golden Globes, avec quatre nominations respectives. "Barry", "Big Little Lies", "Fleabag", "Fosse/Verdon", "La Méthode Kominsky", "The Morning Show" et "Succession" suivent avec trois nominations. Les gagnants seront annoncés le 5 janvier prochain, lors d'une soirée présentée par Ricky Gervais.

Liste des nommés aux Golden Globes 2020 dans les catégories Télévision

Meilleure série dramatique

"Big Little Lies" (HBO)

"The Crown" (Netflix)

"Killing Eve" (BBC America)

"The Morning Show" (Apple TV+)

"Succession" (HBO)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston dans "The Morning Show" (Apple TV+)

Olivia Colman dans "The Crown" (Netflix)

Jodie Comer dans "Killing Eve" (BBC America)

Nicole Kidman dans "Big Little Lies" (HBO)

Reese Witherspoon dans "The Morning Show" (Apple TV+)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox dans "Succession" (HBO)

Kit Harrington dans "Game of Thrones" (HBO)

Rami Malek dans "Mr. Robot" (USA Network)

Tobias Menzies dans "The Crown" (Netflix)

Billy Porter dans "Pose" (FX)

Meilleure comédie

"Barry" (HBO)

"Fleabag" (Amazon Prime Video)

"La Méthode Kominsky" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video)

"The Politician" (Netflix)

Meilleure actrice dans une comédie

Chrisina Applegate dans "Dead to Me" (Netflix)

Rachel Brosnahan dans "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video)

Natasha Lyonne dans "Russian Doll" (Netflix)

Phoebe Waller-Bridge dans "Fleabag" (Amazon Prime Video)

Kirsten Dunst dans "On Becoming a God in Central Florida" (Showtime)

Meilleur acteur dans une comédie

Michael Douglas dans "La Méthode Kominsky" (Netflix)

Bill Hader dans "Barry" (HBO)

Ben Platt dans "The Politician" (Netflix)

Paul Rudd dans "Living with yourself" (Netflix)

Ramy Youssef dans "Ramy" (Hulu)

Meilleur téléfilm/mini-série

"Catch-22″ (Hulu)

"Chernobyl" (HBO)

"Fosse/Verdon" (FX)

"The Loudest Voice" (Showtime)

"Unbelievable" (Netflix)

Meilleur acteur dans un téléfilm/mini-série

Christopher Abbott dans "Catch-22" (Hulu)

Sacha Baron Cohen dans "The Spy" (Netflix)

Russell Crowe dans "The Loudest Voice" (Showtime)

Jared Harris dans "Chernobyl" (HBO)

Sam Rockwell dans "Fosse/Verdon" (FX)

Meilleure actrice dans un téléfilm/mini-série

Kaitlyn Dever dans "Unbelievable" (Netflix)

Joey King dans "The Act") (Hulu)

Helen Mirren dans "Catherine the Great" (HBO)

Merritt Wever dans "Unbelievable" (Netflix)

Michelle Williams dans "Fosse/Verdon" (FX)

Meilleur second rôle masculin

Alan Arkin dans "La Méthode Kominsky" (Netflix)

Kieran Culkin dans "Succession" (HBO)

Andrew Scott dans "Fleabag" (Amazon Prime Video)

Stellan Skarsgård dans "Chernobyl" (HBO)

Henry Winkler dans "Barry" (HBO)

Meilleur second rôle féminin

Patricia Arquette dans "The Act" (Hulu)

Helena Bonham Carter dans "The Crown" (Netflix)

Toni Collette dans "Unbelievable" (Netflix)

Meryl Streep dans "Big Little Lies" (HBO)

Emily Watson dans "Chernobyl" (HBO)