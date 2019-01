Une tapisserie qui récapitule les pérégrinations de Game of Thrones

Alors que la saison ultime de la série a été annoncée pour le 14 avril sur HBO, un studio australien offre aux fans un petit cadeau en attendant.

Des siècles en arrière, la tapisserie servait à raconter et transmettre des histoires du monde. Elle était le témoin des combats et des prises de pouvoir et les illustrait grâce à la minutie des artisans du fil. Le studio d’animation et effets spéciaux australien Mirari TV a décidé de rendre hommage à ce savoir-faire ancestral en le mettant au centre de sa vidéo qui annonce la dernière saison de Game of Thrones. Un projet qui nous rappelle la tapisserie tissée à la main qui s'expose au Ulster Museum de Belfast, en Irlande du Nord depuis 2017.

Chaque fil, chaque scène nous rapproche un peu plus du combat final qui mène au trône de fer mais surtout de celui qui oppose le royaume des vivants à celui des morts. Les images de tissage construisent les destins de chaque belligérant : Jon Snow, Khaleesi, Cersei Lannister et Jaime, Tyrion… Le studio a créé ce projet animé pour raconter le point culminant où tous se rencontreront au point de croix, alors que tous ont débuté le chemin. Mirari TV explique que les animateurs qui ont travaillé sur la vidéo ont commencé par mettre chaque scène sur papier puis ont animé le tout à l’aide d’un générateur de particules et autres effets spéciaux. Le résultat est un mélange entre un art ancien et une série télévisé populaire, à la fois anachronique et impressionnant.

Attention la vidéo spoile des éléments de l’intrigue présents dans la saison 7.

La saison 8 de Game of Thrones sera diffusée le 14 avril 2019 sur HBO.