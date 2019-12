Une suite est-elle envisagée pour "Watchmen" ?

La première saison s’est achevée dimanche dernier aux États-Unis et, dès le lendemain, en France sur OCS. Malgré des critiques élogieuses et de bonnes audiences, "Watchmen" n’est pas assuré de connaître une saison supplémentaire, selon son créateur et showrunner, Damon Lindelof. Le 15 décembre dernier, le neuvième et dernier épisode de la première saison de "Watchmen" était dévoilé devant 1,6 million d’abonnés. Au total, chaque épisode de cette série de super-héros a attiré en moyenne sept millions d’Américains. Un joli score qui lui permet de devenir la première saison d’une série originale de la chaîne câblée la plus regardée depuis "Big Little Lies" en 2017.

Et pourtant, la nouveauté n’est pas assurée de revenir un jour à l’antenne, à en croire Damon Lindelof, tête pensante de "Watchmen". Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le créateur a précisé qu’il aurait besoin "d’une idée vraiment cool et d’une justification pour le faire". "Je n’ai aucune de ces choses en ce moment. Rien. Cela ne signifie pas qu’elles ne viendront pas à un moment […] Je ne peux pas dire qu’il n’y aura pas de deuxième saison et je ne peux pas dire qu’il y en aura une", a-t-il poursuivi.

Damon Lindelof envisage même de passer le flambeau en cas de suite et verrait bien Ryan Coogler, le réalisateur de "Black Panther", lui succéder. Pour rappel, "Watchmen" est l’adaptation des comics du même nom écrit par Alan Moore et Dave Gibbons dans les années 80. Son histoire se déroule dans un monde où les super-héros sont pourchassés par une police spéciale et dangereuse portant des masques. Regina King, Jeremy Irons et Don Johnson en sont les têtes d’affiche.