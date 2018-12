Une série TV adaptée de "Rashomon", le chef d'oeuvre de Kurosawa

Amblin Television, société de production fondée entre autres par Steven Spielberg, annonce avoir acquis les droits de "Rashomon", l'un des plus célèbres films du Japonais Akira Kurosawa, pour en faire une série télévisée.

Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1951, "Rashomon" racontait le viol d'une femme et le meurtre de son mari samouraï à partir du point de vue de plusieurs personnages, notamment la victime, l'accusé et le fantôme du défunt mari. Cette originalité de narration, qui visait à montrer la subjectivité de la réalité, sera conservée pour la version télévisée que développe actuellement Amblin Television.

Chaque saison de dix épisodes se concentrera sur un événement singulier raconté à partir de plusieurs points de vue. Aucune autre information n'a pour l'instant été dévoilée pour ce thriller.

Amblin Television multiplie dernièrement les projets télévisés. Déjà productrice de "Bull" sur CBS, de "The Americans", qui vient de se finir sur FX ou de "The Haunting of Hill House" pour Netflix, la société s'apprête à lancer le reboot de "Roswell", "Roswell, New Mexico", le 15 janvier sur CW.