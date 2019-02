Une série sur les Gremlins en préparation pour WarnerMedia

Après le cinéma où deux films étaient sortis en 1984 et en 1990, les Gremlins partent à l'assaut de la télévision. WarnerMedia a commandé une série pour son service de streaming à venir mettant en scène ces petites créatures effrayantes.

Selon le Hollywood Reporter, la fiction sera un prequel des deux long-métrages de Joe Dante, "Gremlins" et "Gremlins 2, la nouvelle génération". Tze Chun ("Gotham", "Once Upon a Time") écrira le scénario et produira la série aux côtés de Warner Bros. Television et Amblin Television, déjà à l'origine de la saga cinématographique.

Elle devrait raconter l'histoire de Gizmo, le mogwaï héros des films, et d'un jeune M. Wing, qui partent à l'aventure des années avant que Gizmo ne se retrouve chez Billy Peltz (Zach Galligan).

Le service de streaming de WarnerMedia devrait être lancé cette année mais les programmes originaux ne devraient être disponibles qu'à partir de 2020.