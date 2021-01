Une série sur Frida Kahlo est en préparation

Frida Kahlo - © Hulton Archive - Getty Images

Frida Kahlo (1907-1954) est probablement l’artiste féminine la plus connue au monde, et certainement parmi les plus grands noms de l’art moderne et contemporain. Atteinte de la poliomyélite dès l’enfance, et victime d’un accident de bus, elle peindra souvent ce corps souffrant qui est le sien, dans des autoportraits saisissants. Devenue une véritable icône de son vivant, elle fut politiquement proche de l’extrême gauche (on lui connaît même une liaison avec Trotsky), et une figure importante du féminisme.

