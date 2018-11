Une série "Jack Reacher" en préparation sans Tom Cruise ?

Interviewé par BBC Radio Manchester, Lee Child, auteur des romans de "Jack Reacher" a dévoilé que des discussions pour adapter ses romans en une série télévisée étaient en cours. Interprète du personnage au cinéma, Tom Cruise ne fera pas partie de cette nouvelle aventure.

Un reboot de plus ? Si "Jack Ryan" s'est réinventé en une série diffusée sur Amazon Prime Video, c'est un autre "Jack" qui compte passer du grand écran au petit. Pourtant si le héros porté à l'écran par Tom Cruise dans deux films des studios Paramount est bel et bien de retour, son interprète n'est quant à lui pas concerné. L'acteur de "Mission : Impossible" ne rempilera pas pour incarner cet ancien policier militaire.

Une absence due à la taille de Tom Cruise : "J'ai vraiment adoré travailler avec [Tom] Cruise. C'est vraiment, vraiment un gars sympa. Nous nous sommes beaucoup amusés", a déclaré Lee Child lors d'une interview à BBC Radio Manchester. "Mais à la fin les lecteurs ont raison. La taille de Reacher est bien trop importante et c'est un gros trait de ce qui le caractérise... Donc il n'y aura plus de films avec Tom Cruise. A la place, nous allons nous tourner vers Netflix ou quelque chose comme ça. Un format long de télévision en streaming avec un tout nouvel acteur".

Pour le moment, aucune chaîne de télévision ni de plateforme de streaming n'a été choisie et le casting semble être encore en cours : "Nous allons recommencer du début et nous allons essayer de trouver l'acteur parfait", a continué Lee Child.

Christopher McQuarrie a réalisé en 2012 la première adaptation au cinéma de "Jack Reacher", qui a généré plus de 218 millions de dollars de recettes dans le monde. Quatre ans plus tard, le deuxième volet, "Jack Reacher : Never Go Back", réalisé par Edward Zwick, a enregistré de moins bonnes recettes avec plus de 161 millions de dollars récoltés.