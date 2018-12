Une série inspirée de la vie d'Audrey Hepburn en développement par les producteurs de "The Young Pope"

Icone du cinéma hollywoodien, l'actrice Audrey Hepburn sera le sujet d'une prochaine série développée par les producteurs de "The Young Pope" et "L'Amie prodigieuse", selon Variety. Développée en collaboration avec le fils de l'actrice oscarisée, la série explorera plus en profondeur l'histoire de la jeune Audrey Hepburn, de ses débuts à la consécration avec "Vacances romaines". Le tournage est prévu pour 2020.

Elle a incarné une jeune fille d'un chauffeur dans "Sabrina", une princesse dans "Vacances romaines", une marchande de fleurs dans "My Fair Lady" ou encore une croqueuse de diamants dans "Diamants sur canapé". Audrey Hepburn a marqué le cinéma hollywoodien par son jeu d'actrice sophistiqué qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice à seulement 23 ans. Une carrière phénoménale qui a visiblement intéressé la société de production Wildside, structure appartenant à Fremantle, qui a produit la mini-série "The Young Pope" avec Jude Law diffusée sur Canal+.

L'actrice, emblème du glamour hollywoodien des années 50 et 60, sera la star d'un biopic télévisé dont le tournage devrait débuter en 2020, indique le magazine Variety. Il s'agira de la première série consacrée à Audrey Hepburn. Aux commandes de ce projet, le fils d'Audrey Hepburn, Luca Dotti et le journaliste Luigi Spinola feront une nouvelle fois équipe. Le duo avait déjà co-écrit le bestseller "Audrey at Home" en 2015 qui combinait des anecdotes de la vie de l'actrice ainsi que certaines de ses recettes culinaires personnelles et des photographies de famille jamais publiées auparavant.

La série explorera plus en profondeur la vie d'Audrey Hepburn et notamment ses "années de formation" : "En écrivant le best-seller du New York Time 'Audrey at Home', Luca et Luigi ont exploré la singularité de la véritable Audrey et découvert pourquoi tout fonctionnait. La muse, la mère et plus tard la philanthrope, toutes liées à la jeune fille qui n'a jamais cessé d'être éblouie par le cadeau de la vie", a déclaré la société Wildside dans un communiqué.

Racheté par Fremantle, la société Wildside a produit les séries "The Young Pope" et prochainement la suite avec "The New Pope" ainsi que la mini-série "L'Amie prodigieuse" qui sera diffusée dès le jeudi 13 décembre sur Canal+ à partir de l'oeuvre d'Elena Ferrante.