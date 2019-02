Une série en préparation sur Joan et Jackie Collins

Selon plusieurs médias américains, les producteurs de "Stan & Ollie" plancheraient dès à présent sur le biopic télévisé de Joan et Jackie Collins, les deux soeurs britanniques devenues des stars de la télévision et de la littérature. Un destin incroyable porté au petit écran grâce à Sony Pictures Television qui a fait appel à la directrice de casting de "Game of Thrones" pour trouver les interprètes des ces deux femmes.

Après Laurel et Hardy, c'est un autre duo qui sera porté à l'écran par le même producteur, Fable Pictures, ont dévoilé les médias américains. Joan et Jackie Collins, les deux soeurs devenues star à Hollywood, verront leur vie portée à l'écran à travers une série télévisée. Baptisée pour le moment "Joan & Jackie", à l'image de "Stan & Ollie", la série devrait durer au total six heures et reviendrait sur les vies trépidantes des deux Britanniques dans l'univers du show-business dans les années 1980.

"Je suis enchantée qu'une telle prestigieuse équipe veuille raconter notre histoire, et je sais que ma soeur Jackie aurait été aussi excitée que moi d'y être impliquée", a déclaré Joan Collins dans un communiqué. Pour le moment, aucune chaîne de télévision n'a été évoquée pour diffuser le projet mais Sony Pictures Television s'occupera de sa distribution à l'international.

Penelope Skinner ("The Village Bike") signera le scénario. "Je suis ravie de travailler sur l'histoire fascinante de ces femmes fabuleuses, iconiques et puissantes", a-t-elle déclaré. "Joan et Jackie sont bien plus que des diamants et des épaulettes. Elles sont deux soeurs très spéciales dont la vie a été à la fois pleine d'ambition et inspirante".

Reste désormais à trouver les femmes qui auront l'honneur d'incarner ces figures mythiques d'Hollywood avec l'aide de Nina Gold, directrice de casting qui a notamment travaillé pour "The Crown" et "Game of Thrones".

L'aînée, Joan Collins, a connu la gloire grâce à son rôle dans la série culte "Dynastie" de 1981 à 1989 où elle incarnait le personnage d'Alexis Morell Carrington. Jackie Collins, quant à elle, s'est plutôt dirigée vers le monde de la littérature et s'est imposée parmi les auteurs les plus convoités en signant une trentaine de best-sellers, pour la plupart inspirés de sa propre vie à Hollywood.

Décédée en 2015 à l'âge de 77 ans, la romancière a vendu près de 500 millions de livres dans sa carrière. Ses filles ont déclaré : "Nous sommes ravies que Faye, Caroline et Sony Pictures Television produisent l'histoire remarquable de notre mère et de notre tante ainsi que leur ascension à la célébrité. Notre mère nous a toujours dit en grandissant que 'les filles peuvent tout faire' et 'Joan & Jackie' illustrera incroyablement combien cela est vrai".