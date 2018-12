Une quatrième saison pour la série "Preacher" sur AMC

AMC continue l'aventure surnaturelle avec Seth Rogen en commandant une quatrième saison de la série "Preacher". La nouvelle saison, qui comportera dix épisodes, sera tournée pour la première fois en Australie, au début de l'année 2019.

AMC a entendu les prières des fans de "Preacher". La chaîne de télévision américaine vient de confirmer le lancement de la quatrième saison de la comédie surnaturelle co-créée par Seth Rogen. Dix nouveaux épisodes ont d'ores et déjà été commandés par la chaîne qui délocalisera le tournage de la série en Australie. Si la diffusion de la quatrième saison n'a pas encore été annoncée, le tournage commencera quant à lui début 2019.

"Preacher est une série unique contrairement à d'autres séries à la télévision", a déclaré David Madden, président des programmes chez AMC Networks. "Une base de fans passionnés ont trouvé leur voie avec Jesse (Dominic Cooper, ndlr), Tulip (Ruth Negga, ndlr) et Cassidy (Joseph Gilgun, ndlr), tout en les suivant dans leurs aventures indescriptibles pendant trois saisons. Nous sommes reconnaissants de notre collaboration avec Sony, et entre Seth (Rogen, ndlr), Evan (Goldberg, ndlr) et Sam (Catlin, ndlr) pour tout ce qu'ils ont apporté à la série dont nous sommes ravis d'annoncer le renouvellement pour une quatrième saison. Tout comme les super fans de Preacher, nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.", a-t-il conclu.

Lancée sur la chaîne de télévision AMC en 2016, la série "Preacher" est inspirée des comics du même nom créés par Garth Ennis en 1995. Créée et réalisée par Seth Rogen, Evan Goldberg et Sam Catlin, la série suit le révérend Jesse Custer, qui après avoir été possédé par une entité nommée Genesis, a développé la faculté de soumettre n'importe qui simplement grâce à sa voix. Aidé par son ex-petite amie Tulip et un vampire irlandais Cassidy, le trio improbable s'est mis à la recherche de Dieu tout en combattant les forces du mal.

La dernière saison s'est achevée fin août 2018 et a attiré en moyenne moins d'un million de téléspectateurs par épisode.