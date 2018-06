"Une Nounou d'enfer" : le retour de Fran Fine ?

La "nounou d'enfer" pourrait bien reprendre du service. Reconnaissable avec son rire si distinctif, le personnage haut en couleurs de Fran Fine pourrait revenir sur nos écrans, a révélé son interprète Fran Drescher : "Nous en discutons. Peter [Marc Jacobson] et moi en parlons". "Notre série pourrait avoir les mêmes personnages 20 ans plus tard", a-t-elle continué. "Nous ne pouvons pas simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés". Fran Drescher a même laissé sous-entendre que son personnage pourrait être plus impliquée dans des problèmes sociaux.

La série "Une Nounou d'enfer" suivait la vie de Fran Fine, ayant grandi dans le Queens, devenue la nourrice des trois enfants d'un producteur de Broadway et millionnaire britannique, Maxwell Sheffield. La série comique s'est déroulée sur six saisons. 2019 marquera les 20 ans de la fin de la sitcom, qui a connu connu un succès phénoménal de 1993 à 1999.

Divorcée depuis de son mari, Marc Jacobson, l'actrice a affirmé que le duo continuait de travailler ensemble : "Nous travaillons sur un projet important. Cela va être vraiment passionnant pour les fans mais je ne peux pas en dire plus.", a tout de même révélé Fran Drescher.

Une annonce qui arrive à point nommé puisque les reboots ont la côte à Hollywood. Après "Charmed" et "Roswell", l'arrêt de "Roseanne" a suscité l'émoi parmi les fans. "Une Nounou d'enfer" pourrait bien remplir la case avec l'appuie du public. Fran Drescher s'est exprimé sur ce possible remplacement : "J'attends l'appel".