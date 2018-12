Une masterclass avec Adam Price, le pape de la série danoise

Dans le cadre du festival Are you series ? Bozar a fait venir le maître danois de la série politique pour une masterclass exceptionnelle. Nous y étions.

Adam Price est un scénariste danois de 51 ans, originaire de Copenhague. Il est le créateur de l’excellente série Borgen, une femme au pouvoir. La fiction raconte l’ascension au poste de premier ministre d’une femme politique sincère et juste, Brigitte Nyborg. Par son personnage, Price évoque le système politique danois, complexe et passionnant. Borgen a été lancée en 2010. Bien qu’elle ne compte que trois saisons, elle rencontra un grand succès, tant au Danemark qu’à l’international. Elle instigue une autre grande série politique, House of Cards. Par la suite, Adam Price a été bien occupé avec son émission culinaire et ses restaurants mais il s’est relancé dans la série en 2017 avec Ride upon the storm (Au nom du père), qui traite cette fois-ci du rapport père/fils à travers la sphère religieuse. Les premiers épisodes de la saison 2 ont été diffusés en avant-première à Bozar.

Lors d’une conversation à bâtons rompus, Adam Price raconte ses rituels d’écriture, l’histoire des séries au Danemark et prodigue des conseils. Le scénariste explique comment dans les années 90, le genre fictif télévisé n’était pas du tout populaire dans son pays. Des Danois se sont rendus aux Etats-Unis pour ramener dans leurs valises la recette de la parfaite série. Ils se sont littéralement imprégnés des techniques américaines pour développer le genre au Danemark. Aujourd’hui encore, de nombreux scénaristes, dont Adam Price s’en inspirent.

La première règle d’une série réussie est celle de l’incarnation unique de la vision. Une personne doit être à la tête de l’histoire, il est le capitaine du bateau et incarne l’esprit de la série. La seconde règle est celle de la double-histoire. Deux trames doivent évoluer dans le même temps. Le troisième grand principe est celui de l’ambition. Un scénariste doit avoir quelque chose à dire sur la société, sur l’existence. Pour Borgen, Adam Price voulait raconter les rouages de la politique danoise. Il est parvenu à intéresser au-delà de son pays grâce au soulèvement de sujets totalement d’actualité. Il raconte même qu’une loi présente dans la fiction a inspiré une proposition de loi réelle, c’est à ce moment qu’il a compris l’impact de sa série sur la vie réelle.

Après sa série Borgen, marquée par le sceau de la politique et du féminisme, Adam Price voulait raconter autre chose. Il a voulu explorer la masculinité à travers la sphère religieuse. Pour lui, la religion était le domaine le plus adapté pour creuser le relationnel père/fils. Bien que les thématiques soient différentes, des questionnements sous-jacents peuvent être les mêmes. Pour Borgen et Ride upon the storm, les personnages sont toujours confrontés au choix : jusqu’où est-on prêt à aller pour son ambition ? Ces hommes et ces femmes sont-ils prêts à tout sacrifier ? Price tente, dans chacune de ses séries de poser ce dilemme. Il construit également des personnages multi-facettes complexes et en conflit avec eux-mêmes. Le héros doit être à la fois bon et mauvais, tendre et brutal, ambivalent. Pour l’écriture des dialogues, le scénariste explique sa technique pour les rendre les plus naturels possibles. Il s’imagine une conversation entre deux personnes qui sont en désaccord et liste tous les arguments. Il faut ensuite choisir le mieux possible ses acteurs pour qu’ils incarnent les personnages, les habitent et s’emparent du script. Adam Price termine son allocution en remettant l’accent sur la vision, nécessaire au scénariste pour écrire une bonne série.