Une actrice de "Peaky Blinders" va jouer le rôle du Premier ministre britannique pour la BBC

Helen McCrory, connu pour jouer le rôle de Polly dans la série "Peaky Blinders", donnera la réplique à Hugh Laurie dans "Roadkill", a annoncé la BBC. L’actrice britannique incarnera le Premier ministre du Royaume-Uni dans cette mini-série en quatre parties. Une fiction qui ne sera en aucun cas le reflet de la politique anglaise actuelle, a affirmé le scénariste David Hare.

Des personnages (fictifs) issus du Parti conservateur

Helen McCrory rejoint Hugh Laurie, déjà annoncé dans le rôle principal en août dernier. L’acteur de "Dr. House" incarnera Peter Laurence, un homme politique charismatique et autodidacte. Alors que des détails concernant sa vie privée viennent bouleverser sa carrière, Peter poursuit sa vie sans honte ni remords cherchant à faire fructifier cette nouvelle notoriété tandis que ses ennemis complotent pour sa perte. Des événements qui montrent combien il est difficile, autant pour un citoyen que pour tout un pays, de laisser son passé derrière soi afin d’avancer.

Quant à Helen McCrory, l’actrice interprétera Dawn Ellison, un rôle important puisqu’il s’agit du Premier ministre britannique. Les personnages interprétés par Hugh Laurie et Helen McCrory seront tous les deux issus du Parti conservateur.

Une série en 4 parties "qui n’a aucun rapport avec le Brexit"

Saskia Reeves ("The Child in Time"), Patricia Hodge ("A Very English Scandal"), Ophelia Lovibond ("Hooten & the Lady"), Iain De Caestecker ("Agents of S.H.I.E.L.D"), Katie Leung ("Chimerica"), Olivia Vinall ("The Woman in White"), Pippa Bennett-Warner ("Harlots") Shalom Brune-Franklin ("Our Girl"), Pip Torrens ("Preacher"), Millie Brady ("The Last Kingdom") et Danny Ashok ('Deep Water') composent la distribution.

Quatre parties composeront ce drame britannique qui sera co-produit et diffusé par PBS Masterpiece sur le sol américain et disponible sur BBC1 au Royaume-Uni. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été avancée. David Hare ('Collatéral") signera le scénario tandis que Michael Keillor ("C. B. Strike") réalisera "Roadkill". Une production qui tombe à pic alors que le Royaume-Uni connaît une crise politique sans précédent avec le Brexit. Pourtant, David Hare a bien affirmé au Daily Mail que la mini-série "n’a aucun rapport avec Boris Johnson, Theresa May et le Brexit".