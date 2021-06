Un site pour créer son propre personnage de la série Rick et Morty

Le site GoRickYourself.com propose aux fans de la série de se mettre dans la peau des créateurs , en fabriquant à leur guise différents avatars, selon leur envie et imagination. Le personnage peut être personnalisé de la tête aux pieds, avec un large choix d’éléments interchangeables. Libre à chacun d’essayer d’être le plus fidèle possible à la série ou à l’inverse de créer des personnages complètement uniques.

La saison 5 de Rick et Morty sera dévoilée le 21 juin chez nous (la veille aux Etats-Unis). Plusieurs bandes-annonces ont déjà été diffusées. Son créateur Dan Harmon a déjà révélé une intrigue importante, Morty aura une relation avec un personnage féminin… Et ce n’est pas Jessica.

On sait également qu’un spin-off de la série nommé Rick et Morty, The Vindicators est en cours de production. Il sera constitué de seulement quelques épisodes, entre huit et dix selon Warner Media. Enfin la saison six du dessin animé est déjà en cours de réalisation.