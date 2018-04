Un retour de "30 Rock" est-il possible?

La série à succès de NBC, "30 Rock", pourrait bien refaire son grand retour à la télévision, selon l'une des actrices du show Jane Krakowski.

Jane Krakowski a évoqué la possibilité d'un revival de la série "30 Rock" lors de la première de la comédie musicale "Mean Girls", créée par Tina Fey. "Ce serait un rêve qui devient réalité. Nous avons tous vécu de grands moments avec cette série", a-t-elle déclaré au micro de The Hollywood Reporter.

Alors que rien de concret n'est encore lancé, l'interprète de Jenna Maroney a tout de même confirmé que des négociations étaient en cours sur un possible retour avec Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jack McBrayer, Judah Friedlander et Katrina Bowden. "Je sais que c'est quelque chose que les fans adoreraient et nous aussi", a-t-elle ajouté.

Bob Greenblatt, Président de la chaîne NBC, avait brièvement mentionné un retour de la comédie en août dernier face à un parterre de journalistes : "J'ai dit à Tina (Fey, ndlr) 'Tu penses qu'un retour de '30 Rock' aurait un sens ?' et elle m'a répondu 'Je ne sais pas, peut-être'".

La série créée par Tina Fey en 2006 a connu sept saisons sur NBC avant de s'arrêter en 2013. Liz Lemon et son équipe déjantée de "TGS With Tracy Jordan" pourraient bien faire leur come-back sur NBC alors que la chaîne a déjà ravivé sa série à succès "Will & Grace", renouvelée pour deux saisons jusqu'en 2020, et envisage également un retour de "The Office" et pourquoi pas de "Urgences".

Plusieurs autres séries revivent une deuxième jeunesse à Hollywood. La chaîne CW a lancé les pilotes de "Charmed" et de "Sabrina, l'apprentie sorcière" alors que ABC a déjà fait un succès avec le retour de "Roseanne".

Depuis l'arrêt de "30 Rock", Jane Krakowski poursuit sa collaboration avec Tina Fey, via la série "Unbreakable Kimmy Schmidt", de retour pour une quatrième saison le 30 mai prochain sur Netflix.