Un reboot de "Gossip Girl" en préparation

Le "teen drama" culte des années 2000 va connaître une nouvelle vie, grâce à un reboot qui verra de nouveaux personnages et un nouveau casting reprendre le flambeau.

On connaît les nouveaux visages qui porteront le show produit par HBO. Les showrunners ont voulu mettre en avant un casting bien plus diversifié que pour la première édition, qui rassemblait uniquement de jeunes d’un milieu aisé blanc. Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind, Eli Brown, Whitney Peak, Zion Moreno, Savannah Smith et Evan Mock incarneront donc cette version 2.0. des ados de Gossip Girl.