Un reboot de "Beverly Hills" avec le casting original

Le feuilleton pour adolescents des années 90, "Beverly Hills 90210" serait sur le point de revenir avec son casting d'origine, selon Deadline. Seuls Brenda (Shannen Doherty) et Dylan (Luke Perry) manqueraient à l'appel.

Âgés désormais de 45 à 55 ans, les acteurs originaux de "Beverly Hills" seraient en discussion pour faire revivre leur série, et leur heure de gloire, plus de 18 ans après son arrêt. Brandon Walsh (Jason Priestley), Kelly Taylor (Jennie Garth), Donna Martin (Tori Spelling), David Silver (Brian Austin Green), Steve Sanders (Ian Ziering) et Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris) se retrouveraient pour un reboot dont l'intrigue serait sur le point d'être finalisée par les scénaristes et producteurs de l'époque.

Seule ombre au tableau : l'absence du couple star, celui formé par Brenda Walsh et Dylan McKay. Rien n'indique encore que Shannen Doherty et Luke Perry participeront à ce revival, sachant que la première s'était fait virer au bout de quatre saisons à l'époque et que le second joue actuellement dans la série "Riverdale". Shannen Doherty était cependant apparue dans le remake "90210 Beverly Hills : Nouvelle génération", diffusé de 2008 à 2013 sur CW, tout comme ses anciennes collègues Jennie Garth et Tori Spelling.

Ce revival intéresserait déjà pas mal de monde, notamment les plateformes Netflix (qui diffuse déjà la suite de "La Fête à la maison"), Hulu et Amazon Prime.

Créé par Darren Star, à qui l'on doit également "Sex and the City", "Beverly Hills" a été diffusé de 1990 à 2000 sur la Fox. En France, les aventures des jumeaux Brenda et Brandon Walsh et de leurs amis ont été relayées par TF1 à partir de 1993.