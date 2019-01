Un pilote sur Batwoman commandé par The CW

La chaîne américaine The CW a annoncé ce jeudi avoir demandé le pilote d'une série centrée sur Batwoman avec, dans le rôle titre, Ruby Rose, qui interprète Stella Carlin dans "Orange Is the New Black".

Le pilote sera réalisé par David Nutter, qui a déjà plusieurs séries à son actif comme "Game of Thrones", "Arrow" et "Flash". Il a été pensé par Caroline Dries ("The Vampire Diaries") et produit par Greg Berlanti.

"Batwoman" va devenir la première série de super héros à être menée par un personnage lesbien qui sera incarné par une actrice ouvertement gay, Ruby Rose.

La fiction racontera donc l'histoire de Kate Kane (Rose) qui rend la justice dans les rues de Gotham sous les traits de Batwoman. Mais elle devra tout d'abord affronter ses démons avant de sauver sa ville.

"Batwoman" est le premier pilote que The CW commande cette année.