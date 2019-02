Un jury "volontairement féminin" et Uma Thurman au festival Séries Mania Lille

Pour sa deuxième édition lilloise qui se tiendra du 22 au 30 mars, le festival de séries Séries Mania, au jury "volontairement féminin", projettera 71 séries dont quarante en première mondiale, en présence d'une myriade de stars, dont l'actrice Uma Thurman.

Le jury "volontairement féminin" de la compétition officielle sera présidé par l'Américaine Marti Noxon, créatrice de la série "Sharp objects", a annoncé la directrice du festival Laurence Herszberg lors d'une conférence de presse.

À ses côtés, l'actrice américaine Julianna Margulies (The Good Wife), l'actrice française Audrey Fleurot ("Engrenages"), la romancière Delphine de Vigan et le réalisateur Thomas Lilti ("Hippocrate").

L'équipe du festival a retenu 71 séries provenant de 20 pays sur les 450 qu'elle a reçues. Dix sont en lice pour la compétition officielle et six pour la compétition française, notamment la série fantastique de Netflix "Osmosis", qui sera présentée en avant-première mondiale.

Deux tendances se détachent dans la sélection de cette année : "l'explosion des séries politiques" et "les dystopies", a souligné Laurence Herszberg estimant que "les visions du monde des scénaristes contemporains ne sont guère joyeuses".

Le public lillois pourra rencontrer de nombreuses stars, parmi lesquelles Uma Thurman, Freddie Highmore ("The good doctor"), l'acteur et réalisateur Yves Rénier, mais aussi en séances de dédicaces les équipes de "Demain nous appartient", "Scènes de ménages" ou "Dix pour cent".

La plupart des équipes des séries projetées devraient également être sur place, dont les actrices Julie Gayet et Laeticia Casta, ainsi que des scénaristes et producteurs comme le duo Annabel Jones et Charlie Brooker de "Black Mirror" et des écrivains comme Michel Bussi ou Michael Connelly.

Des expositions, des conférences thématiques, des concerts et animations ainsi que plusieurs événements réservés aux professionnels viennent compléter le programme de cet événement qui se veut LE rendez-vous mondial des séries.

C'est la 10e édition de Séries Mania et la deuxième à Lille, après des débuts parisiens. Les séances sont toutes gratuites mais un ticket "VIP" à 15 euros a été mis en place cette année, notamment pour avoir des coupe-files aux séances.