Un ancien de "Vikings" au casting de "Raised by Wolves", la première série de Ridley Scott

Annoncée il y a quelques mois, "Raised by Wolves" vient de dévoiler les premiers noms de son casting composé de jeunes acteurs. Parmi eux, seul Travis Fimmel, qui jouait Ragnar dans la série à succès "Vikings" se démarque. Pour le moment, ni la date de diffusion, ni le nombre d'épisodes, n'ont été précisés pas la production.

Commandée par la chaîne américaine TNT, "Raised by Wolbves" marquera la première réalisation de Ridley Scott à la télévision depuis de nombreuses années. A ses côtés, les téléspectateurs retrouveront Aaron Guzikowski, derrière le film "Prisoners" en 2013, qui s'occupera du scénario et sera également le showrunner. Si le nombre exact d'épisodes n'a pas encore été confirmé par la production, le réalisateur d'"Alien" devrait au moins réaliser les deux premiers épisodes de la série de science-fiction.

L'intrigue se déroulera dans un futur où deux androïdes ont été programmés pour élever des enfants, humains, sur une planète déserte et mystérieuse. Alors que des différents religieux menacent l'équilibre de la colonie humaine, les robots commencent à se rendre compte de la difficulté à gérer des humains même en contrôlant leurs croyances.

Un casting sans véritables stars

Pour son casting, Ridley Scott n'a pas fait appel à de grands noms de la télévision, à l'exception de Travis Fimmel, l'interprète de Ragnar dans la série "Vikings". Ce dernier interprétera le rôle de Marcus, un soldat plein de charisme et seul survivant de la planète Terre avec sa femme Sue. Ensemble, ils fuient la planète condamnée pour intégrer le nouveau monde. Pour survivre, il devra cacher un secret des plus dangereux. Niamh Algar, qui a également tenu un rôle dans "Vikings", jouera le rôle de sa femme et Felix Jamieson, celui de Paul, leur jeune fils de 12 ans. Un petit garçon qui croit dur comme fer à la religion et en son père. Il va devoir composer avec son nouvel ami, Campion, avec qui il ne cesse de se mesurer. Un garçon joué par Winta McGrath, élevé depuis petit par Mother et Father, les deux androïdes chargés d'élever la colonie d'humains. Ces derniers, interprétés par Amanda Collin et Abubakar Salim, tiennent à tout prix à aider leurs enfants à survivre tout en se méfiant des religions et croyances qui ont mené la Terre à sa destruction.

La religion au coeur de l'intrigue

Ethan Hazzard interprétera le rôle de Hunter, un jeune homme de 17 ans dont le père faisait partie des dirigeants d'une communauté religieuse sur Terre. Jordan Loughran jouera également une jeune femme de 17 ans qui a toujours rejeté la religion et considère "Mother et Father" comme les supérieurs de la race humaine. Dans ce nouveau monde, elle devra faire face à une grossesse non désirée, fruit d'un viol commis par un membre haut placé de la communauté religieuse. Aasiya Shah sera Holly, une guerrière de 15 ans qui tente de trouver sa place dans cette nouvelle vie, tant bien que mal. Ivy Wong ("Rogue One : A Star Wars Story") incarnera la jeune Vita, âgée de 9 ans, qui malgré sa jeunesse ne manque pas de courage.

Ridley Scott n'est pas un petit nouveau dans l'univers télévisé puisqu'il compte à sa filmographie la production de "The Man in the High Castle", "The Good Wife" et son spin-off "The Good Fight" ou "Taboo".