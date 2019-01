Un ancien d'"Urgences" intègre la série de NBC "This Is Us"

Il n'avait pas joué dans une série télévisée aussi populaire depuis "Urgences" dans les années 2000. Pourtant, Goran Višnjić, plus connu pour avoir incarné Luka Kovač, le docteur d'origine croate, de 1999 à 2008 dans la série médicale, vient de décrocher un rôle dans la nouvelle série phare de NBC, "This Is Us".

L'acteur tiendra un rôle récurrent dans la série dramatique "This Is Us" aux côtés de Milo Ventimiglia et de Mandy Moore. Il jouera le rôle de Vincent, le professeur de Beth dans sa jeunesse. Sa première apparition interviendra lors d'un épisode consacré à la jeunesse de la femme de Randall qui suivait des cours de danse. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été avancée par la chaîne de télévision américaine.

"Nous avons un épisode vraiment, vraiment spécial qui arrive bientôt qui sera pratiquement totalement consacré à Beth, sa vie en dehors de Randall et ce qu'elle était avant de le rencontrer", a indiqué à The Hollywood Reporter Isaac Aptaker, co-showrunner de la série. "Cela va expliquer beaucoup de choses et notamment pourquoi Beth supervisait toutes ces danseuses étoiles", lors du flashforward de l'épisode 9 de la troisième saison.

Après avoir joué les médecins dans l'une des séries les plus cultes de la télévision américaine, "Urgences", pendant neuf saisons, Goran Višnjić avait tenu un rôle dans la série "Crossing Lines" en 2015 ainsi que dans "Timeless" de 2016 à 2018, encore et toujours sur NBC.

La série "This Is Us", plusieurs fois primée, a repris le cours de sa troisième saison le 15 janvier dernier après la trêve de Noël.