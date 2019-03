Uma Thurman se dévoile dans la nouvelle série d'horreur "Chambers" sur Netflix

Le géant du streaming a offert les huit premiers clichés de sa nouvelle série d'horreur "Chambers" avec Uma Thurman en tête d'affiche. La première saison de dix épisodes sortira le 26 avril prochain sur la plateforme. L'intrigue nous plongera dans une enquête sur le passé d'un donneur qui obsède la jeune femme qui a reçu son coeur.

A un mois de sa sortie sur sa plateforme, Netflix a dévoilé un aperçu de sa prochaine série d'horreur baptisée "Chambers". Le géant américain a dévoilé huit photographies inédites alors que la bande-annonce n'a toujours pas été diffusée.

Uma Thurman ("Kill Bill") tiendra l'un des rôles principaux aux côtés de Tony Goldwyn ("Scandal"). La première saison, qui est composée de dix épisodes, sera disponible dès le vendredi 26 avril sur Netflix. L'intrigue suivra l'histoire d'une jeune femme qui devient obsédée par la greffe de coeur qui lui a sauvé la vie. Une greffe entourée de mystères qu'elle essaiera de percer en fouillant autour de la mort soudaine de son donneur. En réalisant son enquête, la jeune femme va de plus en plus adopter les mêmes traits de caractère de son donneur dont certains se révèlent être véritablement sinistres. Uma Thurman interprétera le rôle de Nancy Lefevre, la mère de la donneuse.

"Située dans un lieu mystique, bastion New Age de l'Arizona, Chambers est une histoire d'horreur psychologique qui explore les différentes façons dont nous assimilons et vivons un traumatisme. Mais ce qui commence comme une histoire réaliste sur les relations humaines, bascule vers un récit bien plus étrange et fou que vous ne l'imaginez", a indiqué Leah Rachel, la créatrice de la série à travers un communiqué officiel.

En plus d'Uma Thurman et Tony Goldwyn, Sivan Alyra Rose, Lilliya Reid ("Vienna", "The Fantomes"), Nicholas Galitzine ("Share", "The Watcher In The Woods"), Kyanna Simone Simpson ("Black Lightning"), Lilli Kay ("Madam Secretary"), Sarah Mezzanotte ("Blue Bloods") et Griffin Powell-Arcand font partie du casting.

Dernièrement, l'actrice est apparue dans le film "The House that Jack Built"